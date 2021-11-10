Відома українська співачка Наталія Могилевська показала незвичайне фото в мережі і спантеличила фанатів несподіваним питанням.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка очолювала суддівський склад у вокальному шоу "Співають всі", поділилася в Instagram незвичайним фото і спантеличила шанувальників питанням.

На новій фотографії Наташа відобразила себе, мабуть, в автомобілі, показавши обличчя крупним планом. Перед камерою вона з'явилася в теплій чорній куртці, її волосся розпущене і розпатлане, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри і сяюча посмішка.

У підписі до публікації Могилевська написала: "Уявіть себе в ситуації. Підходьте до стійки реєстрації і бачиш людину, про зустріч з яким мріяли все життя. Один рейс, один літак. Твої дії? Наважитеся заговорити або не будете порушувати особистий простір?". Користувачі тут же почали коментувати нову публікацію зірки, відповідаючи на її запитання.

Нагадаємо, Могилевська в модному смугастому тренчі несподівано заговорила про вік: "Не буває занадто багато років".

Як повідомляла Politeka, Могилевська з російською подружкою Варнавою засвітилися в однакових нарядах: "Товариші-стилісти...".

Також Politeka писала, що Могилевська здивувала поведінкою на знімальному майданчику, відео "примх": "Досить...".