Известная украинская певица Наталья Могилевская показала необычное фото в сети и озадачила фанатов неожиданным вопросом.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая возглавляла судейский состав в вокальном шоу "Співають всі", поделилась в Instagram необычным фото и озадачила поклонников вопросом.

На новой фотографии Наташа запечатлела себя, видимо, в автомобиле, показав лицо крупным планом. Перед камерой она появилась в теплой черной куртке, ее волосы распущены и растрепаны, а на лице модные солнцезащитные очки и сияющая улыбка.

В подписи к публикации Могилевская написала: "Представьте себя в ситуации. Подходите к стойке регистрации и видишь человека, о встрече с которым мечтали всю жизнь. Один рейс, один самолет. Твои действия? Осмелитесь заговорить или не будете нарушать личное пространство?". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, отвечая на ее вопрос.

Напомним, Могилевская в модном полосатом тренче неожиданно заговорила о возрасте: "Не бывает слишком много лет".

Как сообщала Politeka, Могилевская с российской подружкой Варнавой засветились в одинаковых нарядах: "Товарищи-стилисты...".

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