Популярна українська співачка Наталія Могилевська чесно розповіла про свої найбезглуздіші покупки, і показав процес шопінгу.
Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом в Instagram. На відео Могилевська вирушила в торговий центр за покупками. Співачка з ентузіазмом приміряла різні речі і підбирала собі аксесуари. Вона виглядала дуже захопленою процесом.
Однак, у підписі Наталя зізналася, що шопінг для неї не завжди буває вдалим.
"Знаєте, мені здається, споживчий бум на нашій планеті скоро зжере людство. І на честь Всесвітнього дня шопінгу я каюсь, що колись купила шубу Fendi. Тому що сьогодні я б цього не зробила, мені дуже шкода тварин. Та й коштує вона необдумано дорого", - розповіла співачка.
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Вона додала, що у неї є улюблені Дизайнерські речі, проте в цілому вона віддає перевагу більш простий стиль.
"Якщо чесно, моя улюблена одяг на яку правда не шкода грошей-це кросівки і палиці для скандинавської ходьби. Я, правда, не буваю більш щасливою, ніж на моїх ранкових прогулянках в спортивному одязі і з улюбленим собакою", - поділилася одкровенням Могилевська.
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