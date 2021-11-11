Популярная украинская певица Наталья Могилевская честно рассказала о своих самых бессмысленных покупках, и показал процесс шопинга.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом в Инстаграм. На видео Могилевская отправилась в торговый центр за покупками. Певица с энтузиазмом примеряла разные вещи и подбирала себе аксессуары. Она выглядела очень увлеченной процессом.

Однако, в подписи Наталья призналась, что шопинг для нее не всегда бывает удачным.

«Знаете, мне кажется, потребительский бум на нашей планете скоро сожрет человечество. И в честь Всемирного дня шопинга я каюсь, что когда-то купила шубу Fendi. Потому что сегодня я бы этого не сделала, мне очень жаль животных. Да и стоит она необдуманно дорого», - рассказала певица.

Она добавила, что у нее есть любимые дизайнерские вещи, однако в целом она предпочитает более простой стиль.

«Если честно, моя любимая одежда на которую правда не жалко денег — это кроссовки и палки для скандинавской ходьбы. Я, правда, не бываю более счастливой, чем на моих утренних прогулках в спортивной одежде и с любимой собакой», - поделилась откровением Могилевская.

Напомним, сияющая Могилевская в модных очках озадачила украинцев вопросом.

Как сообщала Politeka, Юрий Ткач с густой шевелюрой и в красных блестках дерзко подколол Могилевскую.

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