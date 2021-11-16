Популярный украинский хореограф, судья «Танцев со звездами» Влад Яма показал архивный кадр, на котором засветились звезды украинского шоу-бизнеса.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у шоумена появился кадр со съемок первого сезона «Танцев со звездами», где он танцевал в паре с Натальей Могилевской.

«Поздравляю с Днём работника радио, телевидения и связи Украины! Получается, и мой профессиональный праздник. На фото год 2006, начало эпохи больших развлекательных шоу в нашей стране. Кого узнали?.. Пишите», - подписал фото Яма.

В комментариях ему оставили массу восторженных отзывов.

«Это же Джонни Депп, верно?», «Вас искала дольше всех», «Тогда мы ещё не знали, что главное шоу ещё впереди», «Могилевская, и всегда вспоминаю Вас в паре)))», «Всех узнали, все красивые)) С праздником!», «Смотрю танцы с 1 выпуска, всех помню», «Виталий Козловский! Это лучший участник шоу за все сезоны!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Наталья Могилевская в модных очках удивила поклонников: "Один рейс, один самолет и…".

Также Politeka писала, что Могилевская показала, что ее ждет вместо отдыха: "А какие у вас планы?".

А еще Politeka рассказывала, что Могилевская отправилась на шопинг,поделившись впечатлениями: "Сегодня я бы этого не сделала".