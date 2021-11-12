Наталя Могилевська зняла кумедне відео для Тікток, в якому пожартувала на тему своїх планів на майбутні вихідні, видавши непривабливу правду про зоряне життя.
Як пише Politeka.net, зірка порадувала своїх шанувальників новим роликом на своїй сторінці в соцмережі.
Як і більшість людей, популярна українська співачка з нетерпінням чекає п'ятниці, адже за нею йдуть вихідні, які можна повністю присвятити відпочинку. Однак, статус відомої артистки може перешкодити їй розслабитися.
Так, в жартівливому відео Могилевська в яскравому вбранні стоїть перед дверима з задоволеною посмішкою.
"Ура, нарешті вихідні, можна відпочити!", - йдеться в підписі над її головою.
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Співачка ефектно відкриває двері і готується вийти, проте з того боку її вже чекає жінка з серйозним виразом обличчя.
"А як же зйомки та концерти?", - йдеться в новому написі.
Могилевська тут же зачиняє двері, а на її обличчі з'являється суміш переляку з подивом.
"А які у вас плани на вихідні?", - поцікавилася зірка.
Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.
"Просто крашиха", "Хороших вам вихідних", "Наталя, відпочиньте. Люблю все своє життя", "вічність готова вами захоплюватися", "ви прекрасні", - пишуть люди.
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