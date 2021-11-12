Звездная жизнь не всегда легка

Наталья Могилевская сняла забавное видео для ТикТок, в котором пошутила на тему своих планов на предстоящие выходные, выдав неприглядную правду о звездной жизни.

Как пишет Politeka.net, звезда порадовала своих поклонников новым роликом на своей странице в соцсети.

Как и большинство людей, популярная украинская певица с нетерпением ждет пятницы, ведь за ней следуют выходные, которые можно полностью посвятить отдыху. Однако, статус известной артистки может помешать ей расслабиться.

Так, в шуточном видео Могилевская в ярком наряде стоит перед дверью с довольной улыбкой.

«Ура, наконец-то выходные, можно отдохнуть!», - говорится в подписи над ее головой.

Певица эффектно открывает дверь и готовится выйти, однако с той стороны ее уже поджидает женщина с серьезным выражением лица.

«А как же съемки и концерты?», - говорится в новой надписи.

Могилевская тут же захлопывает дверь, а на ее лице появляется смесь испуга с удивлением.

«А какие у вас планы на выходные?», - поинтересовалась звезда.

Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Просто крашиха», «Хороших вам выходных», «Наталья, отдохните. Люблю всю свою жизнь», «Вечность готова вами восхищаться», «Вы прекрасны», - пишут люди.

Напомним, Могилевская отправилась на шопинг и рассказала о самой бессмысленной покупке.

Как сообщала Politeka, сияющая Могилевская в модных очках озадачила украинцев вопросом.

Также Politeka писала, что экс-подопечные Могилевской показали, какими они стали спустя 10 лет.