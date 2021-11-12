Наталья Могилевская сняла забавное видео для ТикТок, в котором пошутила на тему своих планов на предстоящие выходные, выдав неприглядную правду о звездной жизни.
Как пишет Politeka.net, звезда порадовала своих поклонников новым роликом на своей странице в соцсети.
Как и большинство людей, популярная украинская певица с нетерпением ждет пятницы, ведь за ней следуют выходные, которые можно полностью посвятить отдыху. Однако, статус известной артистки может помешать ей расслабиться.
Так, в шуточном видео Могилевская в ярком наряде стоит перед дверью с довольной улыбкой.
«Ура, наконец-то выходные, можно отдохнуть!», - говорится в подписи над ее головой.
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Певица эффектно открывает дверь и готовится выйти, однако с той стороны ее уже поджидает женщина с серьезным выражением лица.
«А как же съемки и концерты?», - говорится в новой надписи.
Могилевская тут же захлопывает дверь, а на ее лице появляется смесь испуга с удивлением.
«А какие у вас планы на выходные?», - поинтересовалась звезда.
Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.
«Просто крашиха», «Хороших вам выходных», «Наталья, отдохните. Люблю всю свою жизнь», «Вечность готова вами восхищаться», «Вы прекрасны», - пишут люди.
Напомним, Могилевская отправилась на шопинг и рассказала о самой бессмысленной покупке.
Как сообщала Politeka, сияющая Могилевская в модных очках озадачила украинцев вопросом.
Также Politeka писала, что экс-подопечные Могилевской показали, какими они стали спустя 10 лет.