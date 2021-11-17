Зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко і Єгор Крутоголов насмішили українців, показавши, що буде, якщо пост губернатора займе блондинка – фанатка соціальних мереж.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram шоу з'явився уривок з мініатюри, в якій Глущенко зіграла інфантильну блондинку. Своєю поведінкою вона буквально довела Крутоголова до відчаю.

"Просто забудьте цю фразу, що жінці - кухня, діти, церква! Справжня блондинка завжди знайде, чим зайнятися-навіть на посаді губернатора",-підписали відео автори аккаунта, додавши, що мініатюра продемонструвала, якою може бути влада по-жіночому.

За сюжетом героїня Глущенко перевела всю офіційну переписку в Телеграм, а акти виконаних робіт вирішила публікувати в Instagram. Також Глущенко опублікувала у соцмережах інші офіційні документи.

"Я в шоці. Ти б ще е-декларації в Instagram виклала", - зазначив розгніваний Крутоголов.

"Клянемося: над жінками і чоловіками жартуємо по-доброму", - додали під постом.

Нагадаємо, що зірки "Дизель шоу" здивували чудесами дикції:"Йой, як цікаво".

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