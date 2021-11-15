Український актор, зірка "Дизель шоу" Єгор Крутоголов розцвів і розплився в усмішці поруч з красунями-колегами, які були одягнені в ефектні сукні.

Як пише Politeka.net, в Instagram у 41-річного артиста з'явилося фото зі зйомок. Він був одягнений в чоловічий костюм, а поруч з ним в красивих сукнях красувалися Вікторія Булітко, Яна Глущенко, Марина Грицук і Юлія Мотрук. Крутоголов стояв у центрі і виглядав дуже задоволеним.

"І все-таки, я-щасливчик! У нас найкрасивіші дівчата!",- підписав фото чоловік.

У коментарях йому залишили масу приємних слів. Не обійшлося без компліментів для дівчат.

"Скромну виставив", "шикарні всі ви", "Красуні!", "Всі прекрасні", «Ну нічого собі», «Любимочки наші», «ви всі прекрасні», «Совет та любов», "Ну ось ця посередині Травнева Троянда найкрасивіша", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що з 2006 року Крутоголов одружений на Катерині. У пари підростає два сини.

Нагадаємо, що Крутоголов і Бережок здивували зовнішністю: "колектори прийшли".

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