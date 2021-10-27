Зірки "Дизель шоу" Єгор Крутоголов і Олександр Бережок викликали бурхливу реакцію мережі новим фото, на якому постали в незвичайному вигляді.

Як повідомляє Politeka.net, знімок опублікував Крутоголов на своїй сторінці в Instagram.

"Тук-тук, відкрийте!",- підписаний знімок.

Єгор Крутоголов і Олександр Бережок зображені з панчохами на голові. При цьому Бережок обрав капроновий виріб жетого кольору, а Крутоголов віддав перевагу червоній панчосі в сіточку.

Знімок активно коментують фоловери гумориста.

"Чим Ви там на зйомках займаєтеся?", "Хлопці, для вас двері завжди відкриті", "Масочка Нова чи що?", "Це звідки до нас такого дядечка занесло?", "Ох, налякали", "новий штам коронавірусу", "Побочка від вакцинації?", "Гості з майбутнього))) чогось відразу нагадалася арочка зі знаменитого фільму) погляди піратські", "колектори прийшли", - писали в коментарях.

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