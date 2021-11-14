Буває і таке

Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко та Єгор Крутоголов посварилися на очах у дитини, вдало пожартувавши над дистанційною освітою в Україні.

Як пише Politeka.net, на офіційному акаунті шоу з'явився уривок з мініатюри, де актори грали подружню пару.

"Сучасна школа - це дуже складний механізм, багато дітей не справляються з домашнім завданням самі, тому звертаються за допомогою до батьків", - підписали відео автори аккаунта.

Під час номера Вікторія і Єгор сварилися, перетворюючи свій конфлікт в умови математичних задач для сина.

"Якщо жінка вдарить чоловіка праскою з силою 50 ньютонів, скільки він провалюється в лікарні?",- звернулася Булітко до хлопчика, запропонувавши йому вирішити таке завдання.

Шанувальники прийшли в захват від мініатюри.

"Класний номер", "Номер просто бомба! Постаралися на славу", «Ну просто шикарний номер», «які смішні», «Ну дають», "обожнюю ваші номери", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що зірки "Дизель шоу" показали, чому не варто лізти в чужий телефон:"не складно знайти...".

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