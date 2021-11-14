Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко та Єгор Крутоголов посварилися на очах у дитини, вдало пожартувавши над дистанційною освітою в Україні.
Як пише Politeka.net, на офіційному акаунті шоу з'явився уривок з мініатюри, де актори грали подружню пару.
"Сучасна школа - це дуже складний механізм, багато дітей не справляються з домашнім завданням самі, тому звертаються за допомогою до батьків", - підписали відео автори аккаунта.
Під час номера Вікторія і Єгор сварилися, перетворюючи свій конфлікт в умови математичних задач для сина.
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"Якщо жінка вдарить чоловіка праскою з силою 50 ньютонів, скільки він провалюється в лікарні?",- звернулася Булітко до хлопчика, запропонувавши йому вирішити таке завдання.
Шанувальники прийшли в захват від мініатюри.
"Класний номер", "Номер просто бомба! Постаралися на славу", «Ну просто шикарний номер», «які смішні», «Ну дають», "обожнюю ваші номери", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що зірки "Дизель шоу" показали, чому не варто лізти в чужий телефон:"не складно знайти...".
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Також Politeka писала, що Вікторія Булітко втратила дорогу людину:"завжди був для мене важливий".