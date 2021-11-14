Бывает и такое

Звезды «Дизель шоу» Виктория Булитко и Егор Крутоголов разругались на глазах у ребенка, удачно подшутив над дистанционным образованием в Украине.

Как пишет Politeka.net, на официальном аккаунте шоу появился отрывок из миниатюры, где актеры играли супружескую пару.

«Современная школа – это очень сложный механизм, многие дети не справляются с домашним заданием сами, поэтому обращаются за помощью к родителям», - подписали видео авторы аккаунта.

Во время номера Виктория и Егор ссорились, превращая свой конфликт в условия математических задач для сына.

«Если женщина ударит мужчину утюгом с силой 50 ньютонов, сколько он проваляется в больнице?», - обратилась Булитко к мальчику, предложив ему решить такую задачку.

Поклонники пришли в восторг от миниатюры.

«Классный номер», «Номер просто бомба! Постарались на славу», «Ну просто шикарный номер», «Какие смешные», «Ну дают», «Обожаю ваши номера», - пишут пользователи сети.

Напомним, что звезды "Дизель шоу" показали, почему не стоит лезть в чужой телефон: "Не сложно найти…".

Как сообщала Politeka, Бережок «избил» Гашенко на глазах у всех: «Ситуация - врагу не пожелаешь».

Также Politeka писала, что Виктория Булитко лишилась дорогого человека: "Всегда был для меня важен".