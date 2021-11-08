Зірка "Дизель шоу" Олександр Бережок та Євген Гашенко насмішили ситуацією, яка сталася з двома працівниками евакуаційної служби.

Як пише Politeka.net, в Instagram "Дизель шоу" з'явився уривок з мініатюри, в якій грали артисти. За сюжетом, працівник служби в процесі евакуації впустив дорогий автомобіль.

"Ситуація - ворогу не побажаєш. Евакуаторник Рома впустив Гелендваген з козирними номерами. Добре, що поруч з ним є справжній друг, який прикриє і вріже з любов'ю, щоб власник тачки пошкодував!",- підписали відео автори аккаунта.

Зазначимо, що за сюжетом мініатюри Олександр Бережок мав кілька разів побити Гашенка, що він і зробив. Артисти прекрасно виконали свої ролі, насмішивши глядачів.

Як відомо, Олександр Бережок та Євген Гашенко є постійними акторами «Дизель шоу». Також артисти активно знімаються в проектах студії, в тому числі в серіалі «Татусі».

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