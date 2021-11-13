Українська актриса і відома гумористка Вікторія Булітко з колегами з "Дизель шоу" показали, що буває, коли лазиш по чужому телефону, який забув вдома твій партнер.
Як пише Politeka.net, ролик з новим номером гумористів з'явився на сторінці «Дизель шоу» в Instagram.
У ньому Булітко виконала роль Вікі, партнер якої з необережності забув телефон вдома, коли збирався в лазню.
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«У 21 - му столітті всі «скелети» людини перемістилися з шафи в гаджет-там не складно знайти будь-який компромат. Телефон може стати справжньою бомбою у відносинах-подібне сталося в сім'ї Сергія і Вікі🤭 😉 чоловік, йдучи в лазню, з необережності забув телефон вдома 🙃 чи відкриє Віка з подругами цей «ящик Пандори» і що жінки виявлять в гаджеті - дивіться в цьому номері!",- йдеться на Станиці "Дизель шоу" в Instagram.
Українці оцінили виступ юмористок.
"Яна, Віка вони просто класні актриси. Люблю, обожнюю. 😍 😍 😍 😍 ",- висловилися в мережі.
Нагадаємо, з Булітко з "Дизель Шоу" трапилася біда прямо на зйомках, подробиці.
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