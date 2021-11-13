Украинская актриса и известная юмористка Виктория Булитко с коллегами из "Дизель шоу" показали, что бывает, когда лазишь по чужому телефону, который забыл дома твой партнер.

Как пишет Politeka.net, ролик с новым номером юмористов появился на странице «Дизель шоу» в Инстаграм.

В нем Булитко исполнила роль Вики, партнер которой по неосторожности забыл телефон дома, когда собирался в баню.

Яна Глущенко и Марина Грицук сыграли подружек, которые всячески подстрекали главную героиню.

«В 21-м веке все «скелеты» человека переместились из шкафа в гаджет - там не сложно найти любой компромат. Телефон может стать настоящей бомбой в отношениях - подобное произошло в семье Серёжи и Вики🤭😉 Мужчина, уходя в баню, по неосторожности забыл телефон дома🙃 Откроет ли Вика с подругами этот «ящик Пандоры» и что женщины обнаружат в гаджете - смотрите в этом номере!», - говорится на станице «Дизель шоу» в Инстаграм.

Украинцы оценили выступление юмористок.

"Яна, Вика они просто классные актрисы. Люблю, обожаю. 😍😍😍😍", - высказались в сети.

Напомним, с Булитко из "Дизель Шоу" приключилась беда прямо на съемках, подробности.

Как сообщала Politeka, "учительница" Булитко и "Дизель шоу" высмеяли дистанционное обучение.

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