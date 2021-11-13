Украинская актриса и известная юмористка Виктория Булитко с коллегами из "Дизель шоу" показали, что бывает, когда лазишь по чужому телефону, который забыл дома твой партнер.
Как пишет Politeka.net, ролик с новым номером юмористов появился на странице «Дизель шоу» в Инстаграм.
В нем Булитко исполнила роль Вики, партнер которой по неосторожности забыл телефон дома, когда собирался в баню.
Яна Глущенко и Марина Грицук сыграли подружек, которые всячески подстрекали главную героиню.
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
Морозный холод несется в Украину, синоптики назвали дату похолодания: когда нагрянет до -10 градусов
Новый сезон "Голосу країни", кто заменит Тину Кароль: "Не хочется смотреть вообще"
Продюсер Верки Сердючки рассказал о состоянии Данилко после пережитой трагедии: "Скоро весь мир услышит"
Победитель "Голосу країни" Сасанчин с беременной невестой взбесили Приходько: "Это тыканье шариков, эти вот радости..."
«В 21-м веке все «скелеты» человека переместились из шкафа в гаджет - там не сложно найти любой компромат. Телефон может стать настоящей бомбой в отношениях - подобное произошло в семье Серёжи и Вики🤭😉 Мужчина, уходя в баню, по неосторожности забыл телефон дома🙃 Откроет ли Вика с подругами этот «ящик Пандоры» и что женщины обнаружат в гаджете - смотрите в этом номере!», - говорится на станице «Дизель шоу» в Инстаграм.
Украинцы оценили выступление юмористок.
"Яна, Вика они просто классные актрисы. Люблю, обожаю. 😍😍😍😍", - высказались в сети.
Напомним, с Булитко из "Дизель Шоу" приключилась беда прямо на съемках, подробности.
Как сообщала Politeka, "учительница" Булитко и "Дизель шоу" высмеяли дистанционное обучение.
Также Politeka писала, что актрисы «Дизель шоу» признались, как учились водить авто.