Украинский актер, звезда «Дизель шоу» Егор Крутоголов расцвел и расплылся в улыбке рядом с красотками-коллегами, которые были одеты в эффектные платья.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у 41-летнего артиста появилось фото со съемок. Он был одет в мужской костюм, а рядом с ним в красивых платьях красовались Виктория Булитко, Яна Глущенко, Марина Грицук и Юлия Мотрук. Крутоголов стоял в центре и выглядел очень довольным.

«И всё-таки, я - счастливчик! У нас самые красивые девчонки!», - подписал фото мужчина.

В комментариях ему оставили массу приятных слов. Не обошлось без комплиментов для девушек.

«Скромную выставил», «Шикарные все вы», «Красотки!», «Все прекрасны», «Ну ничего себе», «Любимочки наши», «Вы все прекрасны», «Совет да любовь», «Ну вот эта посередине майская Роза самая красивая», - пишут пользователи сети.

Отметим, что с 2006 года Крутоголов женат на Екатерине. У пары подростает два сына.

Напомним, что Крутоголов и Бережок удивили внешностью: «Коллекторы пришли».

Как сообщала Politeka, Булитко и Крутоголов разругались на глазах у ребенка: «Если женщина ударит…».

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