Актор "Дизель шоу"повеселили публіку, читаючи на камеру скоромовки і розминаючи мовний апарат, це складно повторити.

Як повідомляє Politeka.net, гумористичні актори студії "Дизель шоу" вирішили розім'яти свій мовний апарат, читаючи скоромовки. Своє веселе відео вони присвятили Міжнародному дню скоромовки, який відзначають 14 Листопада.

На сторінці проекту в Instagram опублікували ролик, в якому актори гумористичного шоу Вікторія Булітко, Євген Гашенко і Юлія Мотрук читають скоромовки. Виглядає це дійсно вражаюче. Як написав хтось із користувачів: "Йой, як цікаво, хоча нічого не зрозуміло".

У підписі до публікації йдеться: "Сьогодні саме той день, коли не просто можна, а потрібно гарненько розім'яти свій мовний апарат. Адже у другу неділю листопада відзначається Міжнародний день скоромовки. Наші актори поділилися своїми улюбленими вправами для поліпшення дикції. Дивіться, повторюйте і говорите чітко".

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