Актеры "Дизель шоу" повеселили публику, читая на камеру скороговорки и разминая речевой аппарат, это сложно повторить.

Как сообщает Politeka.net, юмористические актеры студии "Дизель шоу" решили размять свой речевой аппарат, читая скороговорки. Свое веселое видео они посвятили Международному дню скороговорки, который отмечают 14 ноября.

На странице проекта в Instagram опубликовали ролик, в котором актеры юмористического шоу Виктория Булитко, Евгений Гашенко и Юлия Мотрук читают скороговорки. Выглядит это действительно впечатляюще. Как написал кто-то из пользователей: "Йой, как интересно, хотя ничего не понятно".

В подписи к публикации говорится: "Сегодня именно тот день, когда не просто можно, а нужно хорошенечко размять свой речевой аппарат. Ведь во второе воскресенье ноября отмечается Международный день скороговорки. Наши актёры поделились своими любимыми упражнениями для улучшения дикции. Смотрите, повторяйте и говорите чётко".

Напомним, Звезды "Дизель шоу" показали, что будет, если залезть в чужой телефон: "Не сложно найти любой компромат".

Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" раскрыла, что ей помогло достичь успеха: "Не имея за спиной ничего...".

Также Politeka писала, что Глущенко из "Дизель шоу" в мини-шортах заставила Сморигина пускать слюнки: "Что делать жене, если…".