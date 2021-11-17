Звезды «Дизель шоу» Яна Глущенко и Егор Крутоголов насмешили украинцев, показав, что будет, если пост губернатора займет блондинка – фанатка социальных сетей.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм шоу появился отрывок из миниатюры, в которой Глущенко сыграла инфантильную блондинку. Своим поведением она буквального довела Крутоголова до отчаяния.

«Просто забудьте эту фразу, что женщине – кухня, дети, церковь! Настоящая блондинка всегда найдет, чем заняться – даже на посту губернатора», - подписали видео авторы аккаунта, добавив, что миниатюра продемонстрировала, какой может быть власть по-женски.

По сюжету героиня Глущенко перевела всю официальную переписку в Телеграм, а акты выполненных работ решила публиковать в Инстаграм. Также Глущенко опубликовала в соцсетях и другие официальные документы.

«Я в шоке. Ты бы еще е-декларации в Инстаграм выложила», - отметил разгневанный Крутоголов.

«Клянемся: над женщинами и мужчинами шутим по-доброму», - добавили под постом.

Напомним, что звезды "Дизель шоу" удивили чудесами дикции: "Йой, как интересно".

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