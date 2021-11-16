Українські актори, зірки "Дизель шоу" Яна Глущенко та Єгор Крутоголов звернулися до українців, запропонувавши їм провести незабутній час у їхній компанії.

Як пише Politeka.net, в Instagram проекту з'явилося відео-звернення акторів до шанувальників. Вони відзначили, що в новорічну ніч можна буде побачити їх святкові виступи по телевізору.

"На що можна дивитися нескінченно довго? Звичайно ж, це концерти "Дизель Шоу"! Не просто дивитися, а насолоджуватися, надихатися і сміятися від душі», - підписали відео автори аккаунта, нагадавши, що студія готує новорічні виступи на початок грудня.

У коментарях акторам залишили масу приємних слів.

«Придбали квитки, чекаємо концерт, сподіваємося зможемо подолати карантинні перешкоди. Ви чудові", "Точно сказано. Дизель можна дивитися вічно!", "Чекаю! Круто!", "Ви найкращі, дивитися вас одне задоволення", "Ви абсолютно праві: дивитися ваші концерти Дизель Шоу це одне задоволення", "Друзі, я обожнюю ваші концерти. Дизель Шоу, ви кращі", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що актори "Дизель шоу" показали, чому не варто лізти в чужий телефон:"не складно знайти...".

Як повідомляла Politeka, Єгор Крутоголов заусміхався в оточенні колег-красунь: "Я – щасливчик".

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