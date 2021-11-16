Українські актори, зірки "Дизель шоу" Яна Глущенко та Єгор Крутоголов звернулися до українців, запропонувавши їм провести незабутній час у їхній компанії.
Як пише Politeka.net, в Instagram проекту з'явилося відео-звернення акторів до шанувальників. Вони відзначили, що в новорічну ніч можна буде побачити їх святкові виступи по телевізору.
"На що можна дивитися нескінченно довго? Звичайно ж, це концерти "Дизель Шоу"! Не просто дивитися, а насолоджуватися, надихатися і сміятися від душі», - підписали відео автори аккаунта, нагадавши, що студія готує новорічні виступи на початок грудня.
У коментарях акторам залишили масу приємних слів.
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«Придбали квитки, чекаємо концерт, сподіваємося зможемо подолати карантинні перешкоди. Ви чудові", "Точно сказано. Дизель можна дивитися вічно!", "Чекаю! Круто!", "Ви найкращі, дивитися вас одне задоволення", "Ви абсолютно праві: дивитися ваші концерти Дизель Шоу це одне задоволення", "Друзі, я обожнюю ваші концерти. Дизель Шоу, ви кращі", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що актори "Дизель шоу" показали, чому не варто лізти в чужий телефон:"не складно знайти...".
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