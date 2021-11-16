Украинские актеры, звезды "Дизель шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов обратились к украинцам, предложив им провести незабываемое время в их компании.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм проекта появилось видео-обращение актеров к поклонникам. Они отметили, что в новогоднюю ночь можно будет увидеть их праздничные выступления по телевизору.
«На что можно смотреть бесконечно долго? Конечно же, это концерты «Дизель Шоу»! Не просто смотреть, а наслаждаться, вдохновляться и смеяться от души», - подписали видео авторы аккаунта, напомнив, что студия готовит новогодние выступления на начало декабря.
В комментариях актерам оставили массу приятных слов.
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«Приобрели билеты, ждём концерт, надеемся сможем преодолеть карантинные препятствия. Вы великолепные», «Точно сказано. Дизель можно смотреть вечно!», «Жду! Круто!», «Вы самые лучшие, смотреть вас одно удовольствие», «Вы абсолютно правы: смотреть Ваши концерты Дизель Шоу это одно удовольствие», «Ребята, я обожаю ваши концерты. Дизель Шоу, вы лучшие», - пишут пользователи сети.
Напомним, что актеры "Дизель шоу" показали, почему не стоит лезть в чужой телефон: "Не сложно найти…".
Как сообщала Politeka, Егор Крутоголов заулыбался в окружении коллег-красоток: «Я – счастливчик».
Также Politeka писала, что актеры "Дизель шоу" удивили чудесами дикции: «Йой, как интересно».