Украинские актеры, звезды "Дизель шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов обратились к украинцам, предложив им провести незабываемое время в их компании.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм проекта появилось видео-обращение актеров к поклонникам. Они отметили, что в новогоднюю ночь можно будет увидеть их праздничные выступления по телевизору.

«На что можно смотреть бесконечно долго? Конечно же, это концерты «Дизель Шоу»! Не просто смотреть, а наслаждаться, вдохновляться и смеяться от души», - подписали видео авторы аккаунта, напомнив, что студия готовит новогодние выступления на начало декабря.

В комментариях актерам оставили массу приятных слов.

«Приобрели билеты, ждём концерт, надеемся сможем преодолеть карантинные препятствия. Вы великолепные», «Точно сказано. Дизель можно смотреть вечно!», «Жду! Круто!», «Вы самые лучшие, смотреть вас одно удовольствие», «Вы абсолютно правы: смотреть Ваши концерты Дизель Шоу это одно удовольствие», «Ребята, я обожаю ваши концерты. Дизель Шоу, вы лучшие», - пишут пользователи сети.

Напомним, что актеры "Дизель шоу" показали, почему не стоит лезть в чужой телефон: "Не сложно найти…".

Как сообщала Politeka, Егор Крутоголов заулыбался в окружении коллег-красоток: «Я – счастливчик».

Также Politeka писала, что актеры "Дизель шоу" удивили чудесами дикции: «Йой, как интересно».