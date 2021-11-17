Відома українська актриса, 55-річна Ольга Сумська поділилася архівним кадром на честь свого професійного свята, вразивши фігурою.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Сумська опублікувала фото, на якому блищала на сцені. Красуня постала в сукні з надто тугим корсетом, який підкреслив її пишні достоїнства. Виглядала актриса чудово. Судячи з мікрофону в руці, вона проводила захід.

"Мої такі різні, але незабутні і яскраві 25 років на українському ТБ! Зі святом, колеги! З днем працівників телебачення і радіомовлення! Скільки цікавого було і, сподіваюся, ще буде!",- зазначила Сумська.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і привітань.

"Прекрасна актриса", "Незрівнянна наша королева, народна гордість!", "Ви чарівні", "Красуня!", "Вітаю з професійним святом", «Оля, все так само яскрава", "Яка ви чарівна!", "Творчого натхнення, цікавих проектів!", "Ви все красивіше і красивіше з роками", - пишуть користувачі Мережі.

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