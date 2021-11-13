Популярна українська актриса театру і кіно, 55-річна Ольга Сумська порадувала двома образами в одній колірній гамі і показала, як добре виглядає.

Артистка досить рідко показує прості кадри зі зйомок, натомість Сумська воліє вести соціальні мережі без пихатості. Тому зірка часто демонструє модні луки, хвалиться фігурою в нових костюмах для театру і дивує зачісками.

Цього разу Ольга хвалилася відразу двома образами в чорній гамі. У класичному брючному костюмі і без фарбувань вона виглядала досить строго. А ось майці з мереживами, більш нагадує піжамну і вже без піджака зверху зірка виглядала більш розкуто.

Варто відзначити, що знаменитість виглядає значно молодше своїх років. І це при тому, що відмовляється від уколів краси, не користується ботоксом і дуже обережна у виборі догляду за собою.

Раніше актриса засвітилася в сюжеті"Зіркового шляху". Вона поскаржилася на те, що її підозрюють у пластичних операціях. Варто відзначити, що Ользі Сумській 55 років і вона вражає своєю моложавою зовнішністю і красою.

"Мені постійно пишуть про те, що я роблю пластичні операції. "Що у вас з бровами? А що з губами", - таке пишуть. Страшні якісь слова, і я не звертаю уваги. Я завжди кажу, що це люди, які ображені життям", - поскаржилася актриса.

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