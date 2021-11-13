Популярная украинская актриса театра и кино, 55-летняя Ольга Сумская порадовала двумя образами в одной цветовой гамме и показала, как хорошо выглядит.

Артистка довольно редко показывает простые кадры со съемок, вместо этого Сумская предпочитает вести социальные сети без напыщенности. Поэтому звезда часто демонстрирует модные луки, хвастается фигурой в новых костюмах для театра и удивляет прическами.

В этот раз Ольга хвастнула сразу двумя образами в черной гамме. В классическом брючном костюме и без крашений она выглядела довольно строго. А вот майке с кружевами, более напоминающую пижамную и уже без пиджака сверху звезда выглядела более расковано.

Стоит отметить, что знаменитость выглядит значительно моложе своих лет. И это при том, что отказывается от уколов красоты, не пользуется ботоксом и очень острожная в выборе ухода за собой.

Ранее актриса засветилась в сюжете "Зіркового шляха". Она пожаловалась на то, что её подозревают в пластических операциях. Стоит отметить, что Ольге Сумской 55 лет и она поражает своей моложавой внешностью и красотой.

"Мне постоянно пишут о том, что я делаю пластические операции. "Что у вас с бровями? А что с губами", - такое пишут. Страшные какие-то слова, и я не обращаю внимания. Я всегда говорю, что это люди, которые обижены жизнью", - пожаловалась актриса.

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