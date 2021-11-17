Известная украинская актриса, 55-летняя Ольга Сумская поделилась архивным кадром в честь своего профессионального праздника, впечатлив фигурой.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Сумская опубликовала фото, на котором блистала на сцене. Красотка предстала в платье с чересчур тугим корсетом, который подчеркнул ее пышные достоинства. Выглядела актриса превосходно. Судя по микрофону в руке, она вела мероприятие.

«Мои такие разные, но незабываемые и яркие 25 лет на украинском ТВ! С праздником, коллеги! С днем работников телевидения и радиовещания! Сколько интересного было и, надеюсь, еще будет!», - отметила Сумская.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и поздравлений.

«Прекрасная актриса», «Бесподобна наша королева, народная гордость!», «Вы очаровательны», «Красотка!», «Поздравляю с профессиональным праздником», «Оля, все также яркая», «Какая Вы обаятельная!», «Творческого вдохновения, интересных проектов!», «Вы все красивее и красивее с годами», - пишут пользователи сети.

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