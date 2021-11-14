Популярна українська актриса театру і кіно, 55-річна Ольга Сумська вперше за довгий час показала свою дочку, але ще також вирішила порівняти її зі своєю легендарною роллю.

Як відомо, свого часу популярність Ользі Сумській принесла саме роль Роксолани, яка прославила її і завдяки якій актриса надалі отримувала безліч ролей різного плану. Причому зірку досі називають "Українською Роксоланою", згадуючи про кінострічку.

Цього разу українська актриса театру і кіно Ольга Сумська опублікувала фото молодшої дочки Анни від актора Віталія Борисюка. Знімок 19-річної Анни Борисюк з'явився в Instagram-сторіз Сумської.

Причому варто відзначити, що одним кадром Сумська не обмежилася і додала також пам'ятний кадр з архіву, зроблений в той час, як Ольга грала Роксолану. Порівняння з дочкою чимало здивувало фанатів.

Судячи з усього, фотографія була зроблена під час одного з їх останніх спільних виходів у світ. Анна рідко з'являється на фото матері, тому у фанатів була рідкісна можливість оцінити образ - молода дівчина виглядає, як ще одна Роксолана.

Раніше Ольга хвалилася відразу двома образами в чорній гамі. У класичному брючному костюмі і без фарбувань вона виглядала досить строго. А ось майці з мереживами, більш нагадує піжамну і вже без піджака зверху зірка виглядала більш розкуто.

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