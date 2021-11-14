Популярная украинская актриса театра и кино, 55-летняя Ольга Сумская впервые за долгое время показала свою дочь, но еще также решила сравнить ее со своей легендарной ролью.

Как известно, в свое время популярность Ольге Сумской принесла именно роль Роксоланы, которая прославила ее и благодаря которой актриса в дальнейшем получала множество ролей разного плана. Причем звезду до сих пор называют «украинской Роксоланой», вспоминая о киноленте.

В этот раз украинская актриса театра и кино Ольга Сумская опубликовала фото младшей дочери Анны от актера Виталия Борисюка. Снимок 19-летней Анны Борисюк появился в Instagram-сториз Сумской.

Причем стоит отметить, что одним кадром Сумская не ограничилась и добавила также памятный кадр из архива, сделанный в то время, как Ольга играла Роксолану. Сравнение с дочерью немало удивило фанатов.

Судя по всему, фотография была сделана во время одного из их последних совместных выходов в свет. Анна редко появляется на фото матери, поэтому у фанатов была редкая возможность оценить образ - молодая девушка выглядит, как еще одна Роксолана.

Ранее Ольга хвастнула сразу двумя образами в черной гамме. В классическом брючном костюме и без крашений она выглядела довольно строго. А вот майке с кружевами, более напоминающую пижамную и уже без пиджака сверху звезда выглядела более расковано.

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