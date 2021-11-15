Популярна українська актриса театру і кіно, 55-річна Ольга Сумська показала, як розважалася з чоловіком артистом Віталієм Борисюком на морі.

Як пише Politeka.net, 55-річна актриса театру і кіно Ольга Сумська, яка зараз знімається в комедії "Любов і блогери", вже 25 років живе в щасливому шлюбі з Віталієм Борисюком. Пара разом з'являється на сцені театрів і співають в дуеті. Подружжя виховує дочку Анну, якій вже 19 років.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram Ольга Сумська показала кадри відпочинку на морі з чоловіком.

Артистка відображена в чорному відрядному купальнику, що підкреслює її форми.

Зазначимо, на кадри відреагувала українська співачка Ольга Полякова, залишивши в коментарях символи «вогонь».

Як відомо, першим чоловіком Сумської був Євген Паперний, від якого у артистки залишилася дочка Антоніна.

Раніше повідомлялося, Ольга Сумська розсекретила рецепт дивовижних вареників з сиром, Хіменес-Браво оцінив би: "зберігай"

Також, Сумська в бейсболці і безформному вбранні показала, як "Роксолана" виглядає без камер: "на пробіжку"

Politeka розповідала, 55-річна Сумська поруч з Борисюком випадково показала обличчя без макіяжу і фільтрів: "дуже собі подобаюся"