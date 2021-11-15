Популярная украинская актриса театра и кино, 55-летняя Ольга Сумская показала, как развлекалась с супругом артистом Виталием Борисюком на море.
Как пишет Politeka.net, 55-летняя актриса театра и кино Ольга Сумская, которая сейчас снимается в комедии "Любовь и блогеры", уже 25 лет живет в счастливом браке с Виталием Борисюком. Пара вместе появляется на сцене театров и поют в дуэте. Супруги воспитывают дочь Анну, которой уже 19 лет.
В новом посте на своей странице в Инстаграм Ольга Сумская показала кадры отдыха на море с супругом.
Артистка запечатлена в черном сдельном купальнике, подчеркивающем ее формы.
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Отметим, на кадры отреагировала украинская певица Ольга Полякова, оставив в комментариях символы «огонь».
Как известно, первым мужем Сумской был Евгений Паперный, от корого у артистки осталась дочь Антонина.
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