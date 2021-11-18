Сестра співачки Вікторії Сміюхи Уляна жорстко висловилася про публічний конфлікт колишніх солісток «НеАнгелів», заявивши, що не має наміру терпіти нападки в бік своєї рідної людини.
Як пише Politeka.net, скандал навколо колишніх учасниць дуету "НеАнгели" не вщухає. Раніше Сміюха опублікувала відео, на якому розрізає ножем і з'їдає подарований їй торт з обличчям Слави Камінської. Таким чином співачка хотіла "поставити крапку" у своїй історії з гуртом "НеАнгели".
Камінська жорстко розкритикувала цю витівку, звинувативши віку в спробі влаштувати "хайп" на її імені.
Сестра Сміюхи раніше вже прокоментувала те, що трапилося. У своєму повідомленні вони натякнула на те, що під час виступів в "НеАнгелах" Віка зіткнулася з буллінгом і абьюзом, а вся сім'я була змушена роками вмовляти її "потерпіти" заради роботи.
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Пізніше Уляна зробила ще одну заяву.
"І далі б мовчала, але всьому є межа. Коли комусь жартувати можна, а комусь ні? Хіба не весело? А не весело - коли не ти, а тебе!",- обурилася сестра Віки.
Вона додала, що їй дуже важко спокійно сприймати цькування її сестри.
"Я за характером своїм-вдарю не рукою, а ногою у відповідь. Триваюче публічне висміювання і цькування сестри, що прикривається ПГ (почуттям гумору - прим. ред.) навіть мене дістало! Мені сьогодні написали багато журналістів з проханням дати інтерв'ю. Я цього робити не хочу, тому що я стільки знаю, що якщо почну говорити, можу не зупиниться", - заявила Уляна.
Нагадаємо, сестра екс-солістки "НеАнгелів" Сміюхи втрутилася в гучний конфлікт з Камінською.
Як повідомляла Politeka, Сміюха з НеАнгелів підлила масла у вогонь у скандалі з Камінською.
Також Politeka писала, що Камінська пішла в рознос після витівки Смеюхи, ворожнеча "НеАнгелів" набирає обертів.