Сестра співачки Вікторії Сміюхи Уляна жорстко висловилася про публічний конфлікт колишніх солісток «НеАнгелів», заявивши, що не має наміру терпіти нападки в бік своєї рідної людини.

Як пише Politeka.net, скандал навколо колишніх учасниць дуету "НеАнгели" не вщухає. Раніше Сміюха опублікувала відео, на якому розрізає ножем і з'їдає подарований їй торт з обличчям Слави Камінської. Таким чином співачка хотіла "поставити крапку" у своїй історії з гуртом "НеАнгели".

Камінська жорстко розкритикувала цю витівку, звинувативши віку в спробі влаштувати "хайп" на її імені.

Сестра Сміюхи раніше вже прокоментувала те, що трапилося. У своєму повідомленні вони натякнула на те, що під час виступів в "НеАнгелах" Віка зіткнулася з буллінгом і абьюзом, а вся сім'я була змушена роками вмовляти її "потерпіти" заради роботи.

Пізніше Уляна зробила ще одну заяву.

"І далі б мовчала, але всьому є межа. Коли комусь жартувати можна, а комусь ні? Хіба не весело? А не весело - коли не ти, а тебе!",- обурилася сестра Віки.

Вона додала, що їй дуже важко спокійно сприймати цькування її сестри.

"Я за характером своїм-вдарю не рукою, а ногою у відповідь. Триваюче публічне висміювання і цькування сестри, що прикривається ПГ (почуттям гумору - прим. ред.) навіть мене дістало! Мені сьогодні написали багато журналістів з проханням дати інтерв'ю. Я цього робити не хочу, тому що я стільки знаю, що якщо почну говорити, можу не зупиниться", - заявила Уляна.

Нагадаємо, сестра екс-солістки "НеАнгелів" Сміюхи втрутилася в гучний конфлікт з Камінською.

Як повідомляла Politeka, Сміюха з НеАнгелів підлила масла у вогонь у скандалі з Камінською.

Також Politeka писала, що Камінська пішла в рознос після витівки Смеюхи, ворожнеча "НеАнгелів" набирає обертів.