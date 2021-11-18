Сестра певицы Виктории Смеюхи Ульяна жестко высказалась о публичном конфликте бывших солисток «НеАнгелов», заявив, что не намерена терпеть нападки в сторону своего родного человека.

Как пишет Politeka.net, скандал вокруг бывших участниц дуэта «НеАнгелы» не утихает. Ранее Смеюха опубликовала видео, на котором разрезает ножом и съедает подаренный ей торт с лицом Славы Каминской. Таким образом певица хотела «поставить точку» в своей истории с группой «НеАнгелы».

Каминская жестко раскритиковала эту выходку, обвинив Вику в попытке устроить «хайп» на ее имени.

Сестра Смеюхи ранее уже прокомментировала случившееся. В своем сообщении они намекнула на то, что во время выступлений в «НеАнгелах» Вика столкнулась с буллингом и абьюзом, а вся семья была вынуждена годами уговаривать ее «потерпеть» ради работы.

Позже Ульяна сделала еще одно заявление.

«И дальше бы молчала, но всему есть предел. Когда кому-то шутить можно, а кому-то нет? Разве не весело? А не весело – когда не ты, а тебя!», - возмутилась сестра Вики.

Она добавила, что ей очень тяжело спокойно воспринимать травлю ее сестры.

«Я по характеру своему – ударю не рукой, а ногой в ответ. Продолжающееся публичное высмеивание и травля сестры, прикрываемое ЧЮ (чувством юмора – прим. ред.) даже меня достало! Мне сегодня написали много журналистов с просьбой дать интервью. Я этого делать не хочу, потому что я столько знаю, что если начну говорить, могу не остановится», - заявила Ульяна.

Напомним, сестра экс-солистки "НеАнгелов" Смеюхи вмешалась в громкий конфликт с Каминской.

Как сообщала Politeka, Смеюха из НеАнгелов подлила масла в огонь в скандале с Каминской.

Также Politeka писала, что Каминская пошла вразнос после выходки Смеюхи, вражда "НеАнгелов" набирает обороты.