Оля Полякова і її 16-річна дочка Маша викликали неоднозначну реакцію, влаштувавши спекотні танці в купальниках на Мальдівах і поділившись результатом.

Як пише Politeka.net, у соцмережах бурхливо обговорюють нове відео з популярною співачкою. Ролик з'явився на сторінці програми «Зірковий шлях» в Instagram.

На кадрах можна побачити розваги Полякових на Мальдівах. Мати з дочкою стояли по різні боки від високої дерев'яної опори. Обидві були в купальниках-бікіні і сонцезахисних окулярах.

Спочатку Маша просто стояла поки її мама запально танцювала, трясучи своїми формами. Потім танцювати почала і дочка співачки.

"Ловіть хвилю позитиву від Олі та Маші Полякових. Дивіться відео зоряного детектива шоу МАСКА, посміхайтеся і завжди будьте собою", - говорилося в підписі до відео.

Втім, не всім українцям сподобалося побачене.

"Я звичайно розумію, головне, щоб мама з дочкою були на одній хвилі, але це вже занадто", "Як неприємно на ці досить таки дивні рухи дивитися", "Якісь неоднозначні емоції, викликає це відео", "Від погане...і дочка вчить", "Не дуже хочеться на це дивитися я волію дивитися на одягнених людей", "Дівчатка вогонь", "Супер дівчата", "Дурдом", - пишуть люди.

Нагадаємо, Полякова похвалилася на Мальдівах улюбленими дочками.

Як повідомляла Politeka, біда трапилася з Поляковою та її донькою на Мальдівах, співачка записала звернення.

Також Politeka писала, що Полякова, задерши ніжку на пальму, похвалилася тонкою талією і видами на океан.