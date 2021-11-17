Відома танцівниця Ілона Гвоздьова назвала, хто на чвертьфіналі "Танців з зірками" виявився крутішим, Катерина Кухар, Влад Яма або Макс Чмерковський.

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомим хореографом. Також вона здобула перемогу в 5-му сезоні шоу "Танці з зірками". На своїй сторінці в Instagram Гвоздьова оцінює виступи учасників після кожного ефіру.

Так, на цей раз танцівниця опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, на останньому ефірі шоу "Танці з зірками" судді виступили разом з учасниками на паркеті. Катерина Кухар з Артуром Логаєм і Анною Кареліною, Влад Яма з Дмитром Каднаєм і Аліною Лі, Макс Чмерковський з Ольгою Харлан і Дмитром Дікусаром, Дмитро Монатік з Костянтином Войтенко і Роксоляною Малайчук. Ілона Гвоздьова вирішила висловити свою думку щодо їх виступів.

"Всі тріо виступили гідно і кожен член журі привніс свою родзинку у свій дует! У когось вийшов кекс, а хтось став вишенькою на торті!", - прокоментувала Ілона Гвоздьова.

"Але, особисто для мене більш яскравими та станцьованими виглядали ці два тріо, які змогли показати нову палітру казок своїх пар і розкрити їх по-новому", — оцінила виступи Монатіка і Чмерковського танцівниця.

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