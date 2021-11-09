Украинская прима-балерина Екатерина Кухар уже несколько лет работает судьей на шоу "Танці з зірками", в рамках которого она часто учувствует в фотосессиях и одна из последних вызывала вопросы.
Екатерина Кухар вместе с хореографами Владом Ямой уже несколько лет оценивают танцы звезд на популярном проекте, пишет Politeka.net.
В этом году к судейскому составу присоединился бывший "холостяк" и танцор Макс Чмерковский.
В рамках "Танців з зірками" все жюри часто учувствует в фотосессиях, и одна из последних вызвала вопросы "фривольнім" поведением балерины. На кадрах, которые балерина разместила в Инстаграм, она позировала в вечернем платье, а ее коллеги - в костюмах присели на стулья.
Младшая сестра Софии Ротару поведала о большом горе в семье: "Полностью потеряла зрение"
Победительница "Х-Фактора" Николайчук, улетев из Украины, решила похвастаться роскошным образом: фото
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" засветил особенную женщину на своей кухне: "Какой вы счастливый"
Эллерт после разрыва с Мишиной засветился на шоппинге со своей модницей Элей: "Маленькая традиция"
Звезда российского кино разбился в ДТП с женой и ребенком, в Сети вспоминают, каким он был: "Вечная память"
Артистка прикоснулась к их ногам и со смехом почесала их колени.
"Гладишь меня?", - рассмеявшись, спросил Яма.
А позже Чмерковский после просьбы фотографа немного подвинуть колено, раскинул ноги.
Таким образом, звезды, видимо, разбавляют скучную обстановку во время очередной фотосессии.
Отметим, все три члена жури находятся в браках и у них есть дети. Влад Яма строит отношения с красоткой Лилианой, Екатерина Кухар - с коллегой Александром Стояновым, а Макс Чмерковский с танцовщицей Петой.
Напомним, Влад Яма и Чмерковский померкли на фоне Кухар в новом образе
Как сообщала Politeka, Кухар привела на «Танці з зірками» дочку, вызвав фурор в сети
Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" растаяла в объятиях мужа-красавца на сцене