Украинская прима-балерина Екатерина Кухар уже несколько лет работает судьей на шоу "Танці з зірками", в рамках которого она часто учувствует в фотосессиях и одна из последних вызывала вопросы.

Екатерина Кухар вместе с хореографами Владом Ямой уже несколько лет оценивают танцы звезд на популярном проекте, пишет Politeka.net.

В этом году к судейскому составу присоединился бывший "холостяк" и танцор Макс Чмерковский.

В рамках "Танців з зірками" все жюри часто учувствует в фотосессиях, и одна из последних вызвала вопросы "фривольнім" поведением балерины. На кадрах, которые балерина разместила в Инстаграм, она позировала в вечернем платье, а ее коллеги - в костюмах присели на стулья.

Артистка прикоснулась к их ногам и со смехом почесала их колени.

"Гладишь меня?", - рассмеявшись, спросил Яма.

А позже Чмерковский после просьбы фотографа немного подвинуть колено, раскинул ноги.

Таким образом, звезды, видимо, разбавляют скучную обстановку во время очередной фотосессии.

Отметим, все три члена жури находятся в браках и у них есть дети. Влад Яма строит отношения с красоткой Лилианой, Екатерина Кухар - с коллегой Александром Стояновым, а Макс Чмерковский с танцовщицей Петой.

Напомним, Влад Яма и Чмерковский померкли на фоне Кухар в новом образе

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