Известная балерина, судья «Танцев со звездами» Екатерина Кухар привела на эфир свою дочку от Александра Стоянова Настю, вызвав настоящий фурор в сети.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм проекта опубликовали фото, на котором девочка сидит вместе с мамой за судейским столом. Стоит отметить, что она сильно подросла с тех пор, как Кухар показывала ее в последний раз.
«Теплая семейная атмосфера царила не только в прямом эфире, но и за кулисами. Родные пришли поддержать наших судей, ведущих и участников! А также в зрительном зале были наши звездные гости вместе с семьями. Невероятный вечер!», - подписали фото авторы аккаунта.
В комментариях поклонники оставили множество теплых отзывов и слов восхищения.
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«Девочка – копия папы», «Такая хорошенькая девочка», «Дочка ну копия папа», «Доченька красавица. Мою тоже зовут Настя», «Прима. Молодец, и карьеру сделала, и родила ребенка», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Екатерина Кухар очаровала кадрами со своей дочкой: "Так на папу похожа".
Ранее сообщалось, что Екатерина Кухар в невероятном платье сверкнула фигуркой на фоне мужчин: «Феерическая».
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