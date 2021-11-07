Відома танцівниця і прима-балерина Катерина Кухар розтанула в обіймах чоловіка Олександра Стоянова на виступі.

Як передає Politeka.net, Катерина Кухар є відомою прима-балериною та однією з суддів шоу "Танці з зірками". Також, суддями проекту в новому сезоні виявилися Влад Яма і Макс Чмерковський, який замінив Григорія Чапкіса. Як відомо, вона одружена з артистом балету Олександром Стояновим, з яким часто виходить на сцену.

Так, цього разу прима-балерина опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона показала момент зі свого виступу зі своїм чоловіком Олександром Стояновим. Як відомо, він теж є відомим танцюристом і артистом балету.

На виступі вона плавно "підпливає" до нього і вигинається в його ніжних обіймах.

Реакцій і коментарів під Відео немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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