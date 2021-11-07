Известная танцовщица и прима-балерина Екатерина Кухар растаяла в объятиях мужа Александра Стоянова на выступлении.
Как передает Politeka.net, Екатерина Кухар является известной прима-балериной и одной из судей шоу "Танці з зірками". Также, судьями проекта в новом сезоне оказались Влад Яма и Макс Чмерковский, который заменил Григория Чапкиса. Как известно, она замужем за артистом балета Александром Стояновым, с которым часто выходит на сцену.
Так, на этот раз прима-балерина опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах она показала момент со своего выступления со своим мужем Александром Стояновым. Как известно, он тоже является известным танцором и артистом балета.
На выступлении она плавно "подплывает" к нему и выгибается в его нежных объятиях.
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Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
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