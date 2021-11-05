Известная балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар поделилась в сети очаровательными кадрами с маленькой дочкой.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская балерина и судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар вместе с мужем Александром Стояновым воспитывает двоих детей. В своем Instagram звездная красотка решила поделиться с поклонниками очаровательными кадрами с маленькой дочкой Настей.

На новых снимках мама и малышка запечатлены в уютной и даже праздничной обстановке среди множества букетов с цветами. Екатерина запечатлена на снимках в темной кофточке, ее волосы собраны в аккуратный хвост, а на лице легкий макияж. маленькая Настя позирует на руках у мамы-балерины в светлом свитере. На одном из фото обе красотки смотрят в камеру, а на втором мама нежно целует дочь в носик.

Поклонники просто в восторге от новых фото на странице Кухар, ее с дочкой засыпают комплиментами в комментариях: "Красотки", "Красивые", "Красивые", "Нежность", "Это ваша дочь?", "Такая нежность", "Какие красивые девочки", "Куколки-бусинки", "Прелесть какая!", "Какие вы похожие", "Красотки, просто невозможно оторвать взгляд". "Какая красивая мамина куколка", "Так на папу похожа. Очень красивая девочка".

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" показала, в кого превращается в руках мужа: "Это невероятно".

Как сообщала Politeka, Кухар публично обратилась к MELOVIN после конфликтов и его вылета из "Танців з зірками": "Как хорошо, что…".

Также Politeka писала, что Муж Кухар из "Танців з зірками" обратился к украинцам: "Для нас очень важно…".