Известная балерина, судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар прокомментировала слухи о беременности, которые поползли после ее неудачного заявления во время одного из эфиров.

Как сообщает Politeka.net, в одном из эфиров Кухар ошеломила зрителей словами с намеком на свою беременность. После шоу поклонники обсуждали в сети эту новость, но Екатерина хранила молчание. В новом эфире она решила расставить все точки.

«Целую неделю меня спрашивают, действительно ли я «при надежде». Да, я действительно при надежде…но при творческой. Ведь наши проекты, они как наши дети, которых мы вынашиваем, а потом они появляются на свет. И международный фестиваль «Серж Лифарь де ля данс» именно такой», - заявила звезда.

Отметим, что у Кухар уже есть двое детей. Как признавалась балерина в одном из интервью, она долго откладывала вторую беременность, потому что боялась потерять форму.

Добавим, что в данный момент Кухар активно занята своей карьерой. Она дает спектакли, снимается в телевизионных шоу, а также работает директором хореографического училища.

Напомним, что Кухар после намека на беременность появилась в белоснежном платье: «Впереди у нас две…».

Как сообщала Politeka, Кухар призналась, что заставило ее трепетать: "Разве можно…".

Также Politeka писала, что Кухар с мужем показали, что такое настоящая романтика: "Уже не терпится...".