Українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар розповіла про важливу для неї постановку, показавши себе в ніжному образі після вистави.

Як пише Politeka.net, танцівниця поділилася новим фото у своєму Інстграм.

Кухар розповіла про свої враження від вистави «Жизель», в якому вона виступала зі своїм чоловіком, танцюристом балету Олександром Стояновим.

"Сьогоднішня "Жизель" - особливий трепет-180 років з дня постановки...і це не все... неймовірні, переосмислені костюми, високохудожня вишивка, улюблені глядачі і зустріч з друзями! Хіба можна було загадати краще?",- написала Катерина.

На фото Кухар показала себе після виступу. На ній було ніжне біле плаття з пишною спідницею і рукавами з напівпрозорої тканини, а також з ефектною вишивкою на корсеті. На столику поруч з балериною лежали Букети квітів.

Шанувальники Катерини тут же відреагували на її пост.

"Це був чудовий спектакль! Браво", "спасибі велике за прекрасний виступ", "який гарний був вечір! Спасибі"", "ви неперевершена", "така ніжна неймовірно виглядаєте", "Катенька! Ти чудова і неймовірно красива в цій сукні! Принцеса, королева, царівна!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" з чоловіком показали, що таке справжня романтика.

Як повідомляла Politeka, Кухар після натяку на вагітність засвітилася в білосніжній сукні поруч з чоловіком.

Також Politeka писала, що Кухар після дивної заяви про вагітність показала свою дочку, що підросла від Стоянова.