Украинская прима-балерина Екатерина Кухар, котрая в эфире шоу «Танці з зірками» намекнула на беременность, показала фото с маленькой дочкой, и похвасталась своим новым достижением.

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на страницу балерины в Инстаграм.

Кухар показала фото, на котором запечатлена со своей дочерью Анастасией, которую робила в браке с артистом балета Александром Стояновым.

«Наша маленькая кошечка очень любознательная: она самый настоящий критик детских книг))📚 Ей нравится не только читать, но и учавствовать в процессе изучения чего-либо. И мне было очень приятно, когда Настенька по достоинству оценила книгу, к созданию которой я была причастна», - написала Екатерина.

Речь идет о книге французского писателя Паскаля Эдлена «Танці» которую Екатерина Кухар помогла адаптировать для детской аудитории.

«Какая милая, добрая и прелестная фотография», «Красотули», «Какое фото», - отреагировали пользователи Сети.

Также пользователи Сети стали интересоваться, действительно ли она беременна.

Напомним, Кухар, объявившая о своей беременности на всю страну, разозлила украинцев: "Оно нам надо?"

Как сообщала Politeka, Кухар погрузила зал в тишину своим признанием в эфире "Танців з зірками": "Я в положении"

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