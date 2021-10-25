Украинская прима-балерина Екатерина Кухар, котрая в эфире шоу «Танці з зірками» намекнула на беременность, показала фото с маленькой дочкой, и похвасталась своим новым достижением.
Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на страницу балерины в Инстаграм.
Кухар показала фото, на котором запечатлена со своей дочерью Анастасией, которую робила в браке с артистом балета Александром Стояновым.
«Наша маленькая кошечка очень любознательная: она самый настоящий критик детских книг))📚 Ей нравится не только читать, но и учавствовать в процессе изучения чего-либо. И мне было очень приятно, когда Настенька по достоинству оценила книгу, к созданию которой я была причастна», - написала Екатерина.
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Речь идет о книге французского писателя Паскаля Эдлена «Танці» которую Екатерина Кухар помогла адаптировать для детской аудитории.
«Какая милая, добрая и прелестная фотография», «Красотули», «Какое фото», - отреагировали пользователи Сети.
Также пользователи Сети стали интересоваться, действительно ли она беременна.
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