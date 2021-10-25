Известная балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар намекнула о своей беременности и попала под критику со стороны украинцев.

Как передает Politeka.net, Екатерина Кухар является известной прима-балериной и одной из судей шоу "Танці з зірками". Также, судьями проекта в новом сезоне оказались Влад Яма и Макс Чмерковский, который заменил Григория Чапкиса.

Так, на этот раз на странице программы "ЖВЛ" опубликовали новое видео. На кадрах Екатерина Кухар комментирует выступление Александры Зарицкой и Юрия Мешкова, которые исполняли контем вместе с Александром Прохоровым (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Я сегодня такая эмоциональная потому что при надежде", - сказала Екатерина Кухар.

Этой фразой балерина взволновала украинцев и вызвала негодование с их стороны: "Теперь будете муссировать эту фразу три года", "Ну если беременна то пусть если не беременна то зачем тогда говорить?", "Ляпнула так ляпнула!) аж все в ступор вошли ... и тишина в зале...) это было смешно! Но она выглядит счастливой! Видимо таки да! ", "Читаю...и удивляюсь...Оно нам нужно ??? И почему весь земной шар должен знать об этом? Это титаннят вопрос касается только ее. Все".

Ранее сообщалось, Кухар погрузила зал в тишину своим признанием в эфире "Танців з зірками": "Я в положении"

Также, полиция прервала выступление Кухар, судья "Танців з зірками" не сдержала эмоций: "Впервые в моей практике..."

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