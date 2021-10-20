Украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар впечатлила поклонников сказочным образом в роскошном бальном платье.

Как пишет Politeka.net, знаменитая танцовщица поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В посте Кухар показала поклонникам снимок из своей новой фотосессии. На нем звезда предстала в по-настоящему сказочном образе.

Так, Екатерина была одета в бледно-розовое бальное платье с пышной юбкой и длинным шлейфом. Элегантный вырез на спине и легкие рукава из невесомой прозрачной ткани придавали наряду женственности.

Волосы Кухар спадали на ее плечи аккуратными локонами. Балерина стояла к камере спиной, повернувшись в пол-оборота. На ее лице играла легкая улыбка.

Фото Кухар оценили жена Дмитрия Монатика, Ирина, а также ведущая «Танців» Иванна Онуфрийчук.

Поклонники Екатерины также отреагировали на публикацию.

«До чего же потрясающее фото!», «какое красивое фото», «прекрасная», «Ах, как же красиво!», «Сказка», «О, эта магия, из миллион оттенков, и этот шарм и утончённость вкуса», «Невероятный кадр!», «Царевна-лебедь!», «Божественно хороша!», «Я одна вижу вашего мужа на заднем фоне», - пишут люди.

Напомним, Екатерина Кухар показала балетное закулисье, поразив хрупкостью в объемном платье.

Как сообщала Politeka, муж Кухар из "Танців з зірками" поделился откровением о любви, и речь не о жене.

Также Politeka писала, что Екатерина Кухар показала, как развлекается на работе в училище.