Украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар впечатлила поклонников сказочным образом в роскошном бальном платье.
Как пишет Politeka.net, знаменитая танцовщица поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В посте Кухар показала поклонникам снимок из своей новой фотосессии. На нем звезда предстала в по-настоящему сказочном образе.
Так, Екатерина была одета в бледно-розовое бальное платье с пышной юбкой и длинным шлейфом. Элегантный вырез на спине и легкие рукава из невесомой прозрачной ткани придавали наряду женственности.
Волосы Кухар спадали на ее плечи аккуратными локонами. Балерина стояла к камере спиной, повернувшись в пол-оборота. На ее лице играла легкая улыбка.
Фото Кухар оценили жена Дмитрия Монатика, Ирина, а также ведущая «Танців» Иванна Онуфрийчук.
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Поклонники Екатерины также отреагировали на публикацию.
«До чего же потрясающее фото!», «какое красивое фото», «прекрасная», «Ах, как же красиво!», «Сказка», «О, эта магия, из миллион оттенков, и этот шарм и утончённость вкуса», «Невероятный кадр!», «Царевна-лебедь!», «Божественно хороша!», «Я одна вижу вашего мужа на заднем фоне», - пишут люди.
Напомним, Екатерина Кухар показала балетное закулисье, поразив хрупкостью в объемном платье.
Как сообщала Politeka, муж Кухар из "Танців з зірками" поделился откровением о любви, и речь не о жене.
Также Politeka писала, что Екатерина Кухар показала, как развлекается на работе в училище.