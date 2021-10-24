Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар в новом эфире «Танців з зірками» ошарашила зрителей неожиданными словами с намеком на беременность.

Как пишет Politeka.net, танцовщица шокировала своих коллег и зрителей неожиданным признанием в прямом эфире. Так, во время оценки танца солистки группы KAZKA Александры Зарицкой и ее партнера Кухар призналась, что сейчас слишком эмоциональна. Балерина объяснила это тем, что находится в положении.

«Наверное, я сегодня такая эмоциональная потому что в положении», - с улыбкой произнесла Екатерина.

После ее слов в зале повисла полная тишина.

«Я что-то сказала?», - невинно поинтересовалась Кухар.

«Нет-нет, мы просто хотели продолжения…В положении – боже, какие замечательные слова! Где-то я их уже слышал», - отреагировал на ее реплику ведущий шоу Юрий Горбунов.

Дальнейших комментариев от балерины пока не последовало.

Стоит отметить, что Кухар и ее муж, Александр Стоянов, воспитывают двоих детей: сына Тимура и дочь Анастасию.

В свою очередь, в день эфира балерина опубликовала в Инстаграм пост, посвященный теме этого вечера на «Танцях» - танцу втроем.

«Кто же не сталкивался в жизни с любовным треугольником? У нас в балете — это привычное дело! Например, Giselle, в одноименном французском балете, сошла с ума из-за несчастной любви, попав в сети треугольника… Очень интересно, чьё pas de trois будет сегодня в лидерах…», - написала Кухар.

Напомним, трагедия у Екатерины Кухар, ушел из жизни знаменитый украинский артист.

Как сообщала Politeka, полиция прервала выступление Кухар, судья "Танців з зірками" не сдержала эмоций.

Также Politeka писала, что Екатерина Кухар превратилась в сказочную принцессу в платье с огромной юбкой.