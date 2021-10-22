Прима-балерина Национального академического театра оперы и балета и судья шоу «Танцы со звездами» Екатерина Кухар сообщила о большой невосполнимой утрате.

Как пишет Politeka.net, печальной новостью балерина поделилась на своей странице в Инстаграм.

«Плеяду мастеров балетного искусства Украины покинул Народный Артист Украины — Владимир Денисенко. Владимир Андреевич воспитал не одно поколение выдающихся артистов, которые танцуют по всему миру — имел 34 выпуска и 318 выпускников и для каждого был прадедушкой украинского балета. Последний из Могикан», - написала Кухар.

«Сейчас то время, когда эпоха великих мастеров, по крупицам зажигаются звездами на небе.... Владимир Андреевич навсегда останется в нашем сердце и светлой памяти!», - добавила балерина.

В Сети выражают соболезнования в связи с уходом знаменитого украинского артиста.

"Царствие Небесное! Родным и близким искренние соболезнования!"- пишут в комментариях.

Напомним, Екатерина Кухар показала балетное закулисье, поразив хрупкостью в объемном платье.

Как сообщала Politeka, муж Кухар из "Танцев со звездами" поделился откровением о любви, и речь не о жене.

Также Politeka писала, что Екатерина Кухар показала, как развлекается на работе в училище.