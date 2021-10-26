Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар в эффектном белоснежном костюме растаяла в руках своего мужа и партнера по сцене, артиста балета Александра Стоянова.

Как пишет Politeka.net, в последнем эфире «Танців з зірками», где Кухар является судьей, она ошеломила зрителей неожиданными словами с намеком на свою беременность. После этого эфира в сети активно обсуждают, беременна ли артистка на самом деле.

Тем временем, муж Кухар опубликовал у себя в Инстаграм график спектаклей, в которых он танцует вместе с женой.

«Друзья! Впереди у нас две прекрасных недели в Киеве, которые мы проведём вместе с вами! Праздник балета! Праздник искусства! Праздник любви! Приуроченный великому Сержу Лифарю. Очень ждём встречи!», - подписал фото Стоянов.

В комментариях звездную пару поддержали отзывами.

«Праздник для нас!», «Каждое выступление я всегда мысленно с вами», «Что-то на очень красивом», «Сногшибательная пара, которую хочется видеть с удовольствием!», «Жду Жизель с большим нетерпением. Костюмы - шедевр! Мечтаю увидеть! До встречи!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что полиция прервала выступление Кухар: "Впервые в моей практике...".

Как сообщала Politeka, Кухар разозлила украинцев своим заявлением о беременности: "Оно нам надо?".

Также Politeka писала, что Кухар погрузила зал в тишину своим признанием: "Я в положении".