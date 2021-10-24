Відома українська прима-балерина Катерина Кухар у новому ефірі "Танців з зірками" ошелешила глядачів несподіваними словами з натяком на вагітність.

Як пише Politeka.net, танцівниця шокувала своїх колег і глядачів несподіваним визнанням у прямому ефірі. Так, під час оцінки танцю солістки групи KAZKA Олександри Зарицької та її партнера Кухар зізналася, що зараз занадто емоційна. Балерина пояснила це тим, що знаходиться при надії.

"Напевно, я сьогодні така емоційна тому що при надії", - з посмішкою вимовила Катерина.

Після її слів у залі повисла повна тиша.

"Я щось сказала?",- невинно поцікавилася Кухар.

"Ні-ні, ми просто хотіли продовження...При надії - боже, які чудові слова! Десь я їх вже чув", - відреагував на її репліку ведучий шоу Юрій Горбунов.

Подальших коментарів від балерини поки не послідувало.

Варто відзначити, що Кухар і її чоловік, Олександр Стоянов, виховують двох дітей: сина Тимура і дочку Анастасію.

У свою чергу, в день ефіру балерина опублікувала в Instagram пост, присвячений темі цього вечора на "Танцях" - танцю втрьох.

"Хто ж не стикався в житті з любовним трикутником? У нас в балеті-це звична справа! Наприклад, Giselle, в однойменному французькому балеті, зійшла з розуму через нещасливе кохання, потрапивши в мережі трикутника... дуже цікаво, чиє pas de trois буде сьогодні в лідерах...", - написала Кухар.

Нагадаємо, трагедія у Катерини Кухар, пішов з життя знаменитий український артист.

Як повідомляла Politeka, поліція перервала виступ Кухар, суддя "Танців з зірками" не стримала емоцій.

Також Politeka писала, що Катерина Кухар перетворилася на казкову принцесу в сукні з величезною спідницею.