Відома українська прима-балерина Катерина Кухар у новому ефірі "Танців з зірками" ошелешила глядачів несподіваними словами з натяком на вагітність.
Як пише Politeka.net, танцівниця шокувала своїх колег і глядачів несподіваним визнанням у прямому ефірі. Так, під час оцінки танцю солістки групи KAZKA Олександри Зарицької та її партнера Кухар зізналася, що зараз занадто емоційна. Балерина пояснила це тим, що знаходиться при надії.
"Напевно, я сьогодні така емоційна тому що при надії", - з посмішкою вимовила Катерина.
Після її слів у залі повисла повна тиша.
"Я щось сказала?",- невинно поцікавилася Кухар.
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"Ні-ні, ми просто хотіли продовження...При надії - боже, які чудові слова! Десь я їх вже чув", - відреагував на її репліку ведучий шоу Юрій Горбунов.
Подальших коментарів від балерини поки не послідувало.
Варто відзначити, що Кухар і її чоловік, Олександр Стоянов, виховують двох дітей: сина Тимура і дочку Анастасію.
У свою чергу, в день ефіру балерина опублікувала в Instagram пост, присвячений темі цього вечора на "Танцях" - танцю втрьох.
"Хто ж не стикався в житті з любовним трикутником? У нас в балеті-це звична справа! Наприклад, Giselle, в однойменному французькому балеті, зійшла з розуму через нещасливе кохання, потрапивши в мережі трикутника... дуже цікаво, чиє pas de trois буде сьогодні в лідерах...", - написала Кухар.
Нагадаємо, трагедія у Катерини Кухар, пішов з життя знаменитий український артист.
Як повідомляла Politeka, поліція перервала виступ Кухар, суддя "Танців з зірками" не стримала емоцій.
Також Politeka писала, що Катерина Кухар перетворилася на казкову принцесу в сукні з величезною спідницею.