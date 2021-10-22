Українська прима-балерина і суддя шоу» Танці з зірками " Катерина Кухар розповіла про неприємну подію перед початком шоу з чоловіком Олександром Стояновим - поліція змушене перервала їх виступ.

Катерина часто показує перед своїми виступами, як зазвичай проходить її підготовка в гримерці, а також, які костюми в цей раз їй належить надіти. Однак у нових Сторі артистка висловилася про зіпсований виступ.

Як виявилося, поліцейським довелося перервати виставу в Дніпровському театрі, в якому виступала Кухар

"Друзі, шановні глядачі! Ми змушені були перервати виставу "Шахерезада", так як правоохоронні органи оточили театр і сказали, що будівля замінована. Дотримуйтесь спокій, я впевнена, що все добре!

Чесно скажу, що ми дуже-дуже засмучені. Нас просять за 15 хвилин покинути будівлю театру. Таке перший раз в моїй практиці, не вистачає нам артистам локдаунів, карантинів, пандемії ... Так ще й ось це " - поскаржилася артистка.

Раніше знаменита танцівниця поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У пості Кухар показала шанувальникам знімок зі своєї нової фотосесії. На ньому зірка постала в по-справжньому казковому образі.

Так, Катерина була одягнена в блідо-рожеве бальне плаття з пишною спідницею і довгим шлейфом. Елегантний виріз на спині і легкі рукава з невагомої прозорої тканини надавали поряд жіночності.

Нагадавши, Катерина Кухар показала балетне закулісся, вразивши крихкістю в об'ємній сукні.

Як повідомляла Politeka, чоловік Кухар з "Танців з зірками" поділився одкровенням про кохання, і мова не про дружину.

Також Politeka писала, що Катерина Кухар показала, як розважається на роботі в училищі.