Відома балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар натякнула про свою вагітність і потрапила під критику з боку українців.

Як передає Politeka.net, Катерина Кухар є відомою прима-балериною і однією з суддів шоу "Танці з зірками". Також, суддями проєкту в новому сезоні виявилися Влад Яма і Макс Чмерковський, який замінив Григорія Чапкіса.

Так, цього разу на сторінці програми "ЖВЛ" опублікували нове відео. На кадрах Катерина Кухар коментує виступ Олександри Зарицької та Юрія Мєшкова, які виконували контем разом з Олександром Прохоровим (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я сьогодні така емоційна тому що при надії", - сказала Катерина Кухар.

Цією фразою балерина схвилювала українців і викликала обурення з їхнього боку: "тепер будете мусувати цю фразу три роки", "Ну якщо вагітна то нехай якщо не вагітна то навіщо тоді говорити?", "Ляпнула так ляпнула!) аж все в ступор увійшли ... і тиша в залі...) це було смішно! Але вона виглядає щасливою! Мабуть таки так! ", "Читаю... і дивуюся... Воно нам потрібне??? І чому вся земна куля повинна знати про це? Це питання стосується тільки її. Все. ".

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Також, поліція перервала виступ Кухар, суддя "Танців з зірками" не стримала емоцій: "Вперше в моїй практиці..."

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