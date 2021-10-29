Известная балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар в нежном образе показала кадры с романтической съемки с мужем Александром Стояновым.

Как передает Politeka.net, Екатерина Кухар является известной прима-балериной и одной из судей шоу "Танці з зірками". Также, судьями проекта в новом сезоне оказались Влад Яма и Макс Чмерковский, который заменил Григория Чапкиса.

Так, на этот раз балерина опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Екатерина Кухар показывает, как прошла её съемка с мужем - Александром Стояновым. На съемку она пришла в шикарном белом платье, которое делает балерину еще более воздушной.

"Уже не терпится рассказать нашу историю, но бекстейдж съемки был сказочным!", - заинтриговала Екатерина Кухар.

Также балерина показала нежный кадр вместе со своим мужем Александром Стояновым, который подошел и обнял её.

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